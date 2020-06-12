В Республике Беларусь к 12 июня зарегистрированы 52 тысячи 520 человек с положительным тестом на Covid-19. Прирост инфицированных коронавирусом за последние сутки составил 704 человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения страны.

За весь период распространения инфекции на территории республики умерли 298 (к 11 июня - 293) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, отметили в ведомстве.

К сегодняшнему дню выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден Covid-19. К 11 июня таких было 26 643 человека. Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1117 человек.

По данным Минздрава, всего в стране было сделано 697 011 тестов на коронавирусную инфекцию, за последние сутки - почти 18,5 тысяч.

Как сообщала "Страна", на днях в Молдове был установлен рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.

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