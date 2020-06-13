После ослабления карантина в Украине начало дорожать автомобильное топливо.

Ценники на разные виды топлива изменились по- разному. Если бензин и дизель подорожали на копейки, то газ прибавил за неполный месяц около 3 гривен за литр.

Некоторые эксперты связывают рост цен на АЗС с ослаблением карантина и, как следствие, увеличением продаж автотоплива. Якобы, сейчас заправщики пытаются компенсировать убытки, в которые многие влетели во время жестких ограничений по коронавирусу.

Директор агентства "А-95" Сергей Куюн говорит, что тенденция — объективная.

"Нефть пробила отметку в 40 долларов за баррель, дорожают и нефтепродукты. Как следствие - меняются ценники и на заправках. Причем повышают цены не все, а только те АЗС, которые до этого торговали с минимальной маржей", - говорит он. Руководитель проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что сработало два фактора - и рост спроса и подорожание нефтепродуктов на опте.

"Страна" разбиралась почему дорожают бензин, дизель и газ и что будет с ценами дальше.

Бензин и дизель: копейки в ценнике, 2 гривны в уме

По данным консалтинговой компании А-95, с 15 апреля до 15 мая бензин марки А-95 только дешевел (до 0,5% в день). Что было связано как с объективными причинами (снижение нефтяных котировок), так и с жестким карантином. Продажи топлива обвалились до минимума, а заправщики попросту не рисковали закладывать в ценник лишнее.

Затем несколько дней ценник не менялся, а с 1 июня пошел в рост на 0,5-0,9% в день. В пересчете на деньги это по несколько копеек на литре в день. По итогу, на 12 июня средняя стоимость бензина на украинских АЗС составила 21,9 гривен. Но на некоторых сетевых заправках цены выше. К примеру, на OKKO, WOG и Socar в районе 24,5 гривен.

По дизелю похожая ситуация, но там динамика подорожания чуть выше, в отдельные дни цены росли почти на 1% в день. В итоге с начала месяца стоимость дизельного топлива поднялась почти на 10 копеек за литр, до 21,36 гривен. На именитых заправках за дизель просят порядка 24 гривен за литр.

По словам Сергея Куюна, ценники на бензин и дизель пересматривают исключительно из-за нефти. На этой неделе нефть марки Brent упала на 10% и только к пятнице начала восстанавливаться, прибавив 0,8% (до 39,2 долларов за баррель). Но еще недавно котировки росли на фоне заявлений об удачных испытаниях вакцины от коронавируса (что в теории давало надежду на завершение пандемии в обозримом будущем) и, главное, из-за договоренностей ОПЕК о сокращении добычи (на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года).

То есть, сейчас на рынок попали нефтепродукты из "дорогой" нефти.

По словам Геннадия Рябцева, рост цен на АЗС мог бы быть намного большим. Ведь нефтепродукты в опте подорожали примерно на 25%.

Но сказалось перенасыщение рынка. "Когда цены были на минимуме, и переработчики, и продавцы по максимуму затарились ресурсом. К примеру, "Укртатнафта" купила дешевой нефти под 300 тысяч тонн, такие объемы раньше она завозила за полгода. На рынке еще остались запасы дешевого бензина и дизеля, но постепенно их разбавляют дорогие нефтепродукты, так что цены продолжат расти", - считает Рябцев.

По его оценкам, бензин и дизель могут подорожать в среднем на 2 гривны за литр, но этот процесс, скорее всего, растянется до осени. При этом если будет скачек курса (А МВФ прогнозирует Украине доллар по 30 гривен), то цены вырастут еще больше. "Действует стандартная формула: каждая гривна на курсе дает плюс 70-80 копеек на литре топлива в течение двух недель", - говорит эксперт.

Впрочем, по его мнению, повышая цены, заправщики все же будут смотреть на спрос. А он, хоть и немного оживился после ослабления карантина, на докаратнинные показатели еще не вышел. Это касается, прежде всего, бензина, продажи которого в карантин просели на 25%. По дизелю ситуация другая - спрос все это время поддерживали аграрии, которые покупали топливо не только для текущих полевых работ, но и про запас.

Газ не помещается в ценник

Другая ситуация с газом. В отличие от бензина и дизеля, больших запасов газа в Украине не было. Поэтому рынок сразу же начал реагировать на изменение цен на нефть. Плюс с началом ослабления карантина увеличилось потребление, и на рынке возник дефицит. В итоге цены на опте уже к середине мая взлетели на 50%.

К этому добавилось еще и сокращение поставок. "Стал недоступен казахский газ компаниям, у которых не было долгосрочных контактов. Плюс остановилась на плановый ремонт Шебелинка", - пояснил Рябцев.

В итоге газ в рознице подорожал почти на 3 гривны за литр. Но, как считают Рябев, это фактически "потолок". "На опте цены уже откатили. Кроме того, продавцы ищут идеальное соотношение цены газа и бензина. Цена на газ не должна превышать 50-55% от цены бензина, иначе его просто перестают покупать", - говорит Рябцев.

По данным "А-95", это соотношение уже достигнуто.

Средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась к отметке 50% от цены бензина марки А-95. До этого соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Последний раз газ так сильно дорожал (по отношению к бензину) в конце ноября 2018 года.

Поэтому владельцы авто на газу могут рассчитывать на стабильные ценники (если конечно не будет резкого скачка доллара), а тем, кто заправляется бензином и дизелем стоит готовится к подорожанию.