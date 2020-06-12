Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Париже с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном. На встрече обсуждался возможный визит президента Франции в Украину и ход Минского процесса.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Ермак и Бонн обсудили подготовку предстоящего визита Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца текущего года.

Глава Офиса президента также подробно рассказал об усилиях Украины "по интенсификации Минского процесса", в частности о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса.

"Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств Нормандской четверки в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в нормандской формате. Сегодня усиление нашей координации очень важно", - сказал он.

Ермак и Бонн проанализировали, как выполняются договоренности декабрьского Парижского саммита в нормандской формате, в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине. Оба согласились, что необходимо провести ее как можно скорее. Стороны также высказали возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран Нормандской четверки в ближайшие недели.

Помимо Ермака, в украинскую делегацию вошли вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр культуры Александр Ткаченко, зам главы Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Пока киевские власти отчитываются в Париже о прогрессе Минского процесса, Москва обвиняет Киев в фактическом выходе из него.

Как писала "Страна", сегодня стало известно об открытии НАБУ уголовного дела на Ермака.