За время коронавирусного карантина в Украине было начислено 4,3 миллиона штрафов за нарушения самоизоляции, которые были зафиксированы полицией при помощи приложения "Дій Вдома".

Об этом в пятницу, 12 июня, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время очередного брифинга.

По его словам, вопрос штрафов для нарушителей самоизоляции контролируется Национальной полицией и он не относится к компетенции министерства здравоохранения.

"По той статистике, которую я знаю, более 2200 нарушений, и, соответственно, накладываются штрафы Национальной полицией. По-моему, 4,3 миллиона гривен. Это те цифры, которые я по памяти помню от министерства внутренних дел", - сказал Степанов.

Слова Степанова о штрафах - с 10:10. Видео: Минздрав в Фейсбук

Напомним, что 7 апреля Министерство цифровой политики сообщило о готовности приложения "Дій вдома", которое будет контролировать передвижение украинцев на изоляции.

Ранее мы писали, что пользователи приложения "Дій Вдома", которое обеспечивает контроль за соблюдением самоизоляции недавно вернувшимися в Украину гражданами, массово жалуются на неполадки и сбои. Программа высылает украинцам уведомления, что они якобы нарушили карантин, хотя люди соблюдают все правила.