В пятницу, 12 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,765 грн/$1 с 26,675 грн/$1 в четверг.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно их данным, котировки гривни к закрытию торгов составили 26,75-26,78 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни на межбанке 12 июня ослабился до 26,7213 грн/$1 с 26,5939 грн/$1 в четверг.

Кроме того, Центробанк снизил курс нацвалюты на 15 июня - до 26,7303 грн/$1 с 26,5999 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 15 июня 2020: года.

USD 1 доллар США 26.7303

EUR 1 ЕВРО 30.2119

RUB 10 российских рублей 3.841

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 июня составил 329.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $260.4 млн.

Отметим, что за период с 9 по 12 июня гривня укреплялась только в среду, и в целом за неделю снизилась с 26,595 грн/$1 по состоянию на 5 июня до 26,765 грн/$1.

Как сообщалось, МВФ прогнозирует среднегодовой курс гривни в Украине на уровне 30 грн/$1.