Гривня на межбанке Украины завершила неделю новым падением
В пятницу, 12 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,765 грн/$1 с 26,675 грн/$1 в четверг.
Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно их данным, котировки гривни к закрытию торгов составили 26,75-26,78 грн/$1.
По информации Нацбанка, справочный курс гривни на межбанке 12 июня ослабился до 26,7213 грн/$1 с 26,5939 грн/$1 в четверг.
Кроме того, Центробанк снизил курс нацвалюты на 15 июня - до 26,7303 грн/$1 с 26,5999 грн/$1 накануне.
Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 15 июня 2020: года.
- USD 1 доллар США 26.7303
- EUR 1 ЕВРО 30.2119
- RUB 10 российских рублей 3.841
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 июня составил 329.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $260.4 млн.
Отметим, что за период с 9 по 12 июня гривня укреплялась только в среду, и в целом за неделю снизилась с 26,595 грн/$1 по состоянию на 5 июня до 26,765 грн/$1.
Как сообщалось, МВФ прогнозирует среднегодовой курс гривни в Украине на уровне 30 грн/$1.