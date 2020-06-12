В Киеве мобильные бригады, в которые входят правоохранителей и работники коммунальных предприятий, проверяют заведения общественного питания на предмет соблюдения карантинных требований.

Об этом сообщает сайт телеканала "112 Украина".

По словам представителя коммунального предприятия "Муниципальная охрана", в состав групп входят сотрудники "Благоустройства", Госпродпотребслужбы, "Муниципальной охраны" и полицейские.

"Если фиксируется нарушение, представители этих предприятий уполномочены составлять административные протоколы об административных правонарушениях. Далее эти протоколы направляются в районный суд по месту совершения нарушения, где и рассматриваются", - объяснила работник КП.

Одна из мобильных бригад во время проверки обнаружила, что внутри кафе люди сидели без масок. Хотя, как напомнил заместитель главы главного управления Госпродпотребслужбы Киева Виталий Летучий, в столице не вводили послаблений карантина. То есть кафе и ресторанам не разрешено принимать посетителей внутри заведений.

Летучий рассказал подробности об упомянутом рейде.

"Во время контроля за карантинными мерами сотрудниками Госпродпотребслужбы и "Муниципальной охраной" была осуществлена ​​проверка ресторана "Сушия". Во время контроля было выявлено, что более четырех столиков были заняты в помещении гостями, которые употребляли пищу. На администратора кафе, директора или уполномоченное лицо был составлен административный протокол, согласно которому нарушителю грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен", - рассказал чиновник.

Он добавил, что в власти попутно проверяют и исполнение санитарных норм. Уже были выявлены нарушения: сотрудники кафе не носили маски и перчатки.

Как писала "Страна", в Киеве кафе и рестораны откроют, если будет меньше 50 случаев коронавируса за сутки. Сегодня же выявили 95 зараженных.

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