Новые пациенты с коронавирусом во Львовской области находятся в более тяжелом состоянии, чем было месяц назад. В регионе достигли пика заболеваемости.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что в области все свидетельствует о пике заболеваемости, ухудшении эпидситуации и увеличении количества осложнений.

"Состояние пациентов, у которых сейчас диагностируют коронавирус, тяжелее, чем месяц или два назад", – сказал Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях. Заполненность мест – почти 35%, количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 000 населения – 27, показатель инцидентности по Львову – 41.

Кроме того, в ОГА заявили, что Львовская область не соответствует одному из трех критериев для ослабления карантина - по инцидентности. В области стабильно высокие цифры госпитализированных больных. За последние двое суток зафиксировано более 250 новых случаев заражения коронавирусом – это антирекорд. Общий показатель инцидентности по области, при норме 12 составляет 21,4.

Напомним, сегодня Во Львовской области было принято решение продлить карантин еще на неделю.

По данным на утро 12 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 29 753 человек.