Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал принятие Верховной Радой закона о борьбе с ворами в законе. Также он привел статистику, сколько преступлений контролируют такие члены преступного мира.

Об этом сообщает издание "Главное".

Тему титулованных бандитов министр затронул на координационном совещании, которое состоялось в пятницу в Запорожье и где также присутствовали генеральный прокурор Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов.

"Воры в законе в Украине контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж. Это очень серьезный показатель. Поэтому когда Верховная Рада Украины сегодня приняла закон о борьбе с организованными группами, о ворах в законе, как говорят, так вот это вот сюда направлено. Это очень серьезно", - отметил глава МВД.

Он добавил, что в Запорожской области действуют шесть организованных преступных группировок. И задача правоохранительных органов - побороть оргпреступность, которая пытается превратить Запорожскую область в центр криминогенных событий в Украине, как это показывает статистика.

"Мы договорились о системном наступлении на организованную преступность. Сегодня профессионально разобрали много ситуаций и конкретных схем. Наша философия - "отжимать" организованную преступность и преступные манеры из повседневной жизни Запорожских граждан. Должно быть безопасно, понятно и конкретно", - резюмировал Аваков.

Ранее "Страна" анализировала, как поменяет криминальный мир Украины закон о ворах в законе.

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