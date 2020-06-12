Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за недавних заявлений грузинского политика Михаила Саакашвили, который является председателем исполнительного комитета Совета реформ Украины.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует издание "Грузия Online" со ссылкой на слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", - сказал Залкалиани.

Так, дипломат заявил, что высказывания Саакашвили были личным мнением человека, который официальным представителем украинских властей не является.

"Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", - добавил Залкалиани.

Напомним, что 11 июня, глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани заявил, что посол Украины Игорь Долгов был вызван в МИД для объяснений относительно высказываний Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Совета реформ 7 мая.