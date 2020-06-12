В пятницу, 12 июня, в Киеве, где жара побила два летних рекорда, по состоянию на 17:00 на пляж в Гидропарке пришли десятки отдыхающих.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Несмотря на то, что по рекомендациям Минздрава сейчас пляжи должны быть закрыты, а температура воды при этом недостаточно высокая, чтобы открывать купальный сезон, пляж в Гидропарке просто набит людьми, которые загорают и купаются в Днепре. Также киевляне катаются на катамаранах и лодках.

Отметим, что сегодня температура в столице достигала 34 градусов выше нуля.

Ранее в Госпродпотребслужбе сообщили, что первые пляжи в Киеве откроют с 15 июня. Для принятия официального решения, надо дождаться результатов лабораторного анализа воды.

Напомним, в конце мая в КГГА сообщили, что несмотря на то, что пляжи вошли в перечень мест, которые откроются в Киеве с 1 июня вместе с ослаблением карантина, купальный сезон может стартовать позже. Это связано с тем, что температура воды пока не достигла +18 градусов, как того требует Минздрав.

Также главный санитарный врач Киева Олег Рубан заявил, что киевские пляжи откроют не первого июня, как планировалось накануне, а не ранее седьмого числа.