Киевские велосипедисты обратилась с открытым письмом к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой улучшить ситуацию с безопасностью на столичных дорогах.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует издание "Украинская правда".

"На прошлой неделе в Киеве сбили трех велосипедистов - и это только те, о которых мы знаем. Мы устали от тысяч смертей на дорогах. Украина - одна из стран с наибольшим количеством смертельных ДТП на тысячу населения в мире. Мы хотим жить в стране, где выйти на улицу - безопасно, где выйти на пешеходный переход - не значит подписать смертный приговор, где ехать на велосипеде - не значит быть хрустиком, и где водить авто - не играть в "русскую рулетку", - говорится в обращении велосипедистов.

Так, одним из их требований является обеспечить безопасный проезд велосипедистов и проход пешеходов на всех дорогах государственного значения. Также общественность просит власти не согласовывать те проекты реконструкции улиц и дорог, в которых четко не определен приоритет, который имеет велосипедист на велодорожке.

"После декабрьского запрета в правилах дорожного движения велосипедистам ездить по дорогам государственного значения МВД фактически криминализирует велосипедистов, ведь безопасных альтернатив им не предлагает", - говорится в письме.

Так, по мнению велосипедистов, МВД должно инициировать ограничение скорости движения в Киеве до 50 км/ч.

Кроме того, активисты требуют установить камеры наблюдения на наиболее опасных участках Киева, в частности:

Перекресток пр. Степана Бандеры и Набережно-Рыбацкого шоссе,

Проспект Победы: у м. Житомирская, пр. Победы, 106, напротив м. Шулявская, м. Политехнический институт,

напротив домов пр. Победы, 14-16;

Кольцевая дорога: у Обойного рынке, возле ул. Петропавловской, везде на участке между ул. Тулузы и Леся Курбаса, около Зодчих, 30 на Жулянском путепроводе, возле ул. Бориса Лятошинского, на Одесской площади,

Большая Кольцевая: примыкания ул. Газопроводной,

Вадима Гетьмана от Шулявского к Индустриальному мосту (камеры в обе стороны),

Вадима Гетьмана от Индустриального моста до ул. Питерской (несколько камер)

Пр. Романа Шухевича, 2т (около SkyMall),

Перекресток Романа Шухевича и бульвара Перова,

Перекресток Оноре де Бальзака и Марины Цветаевой,

Перекресток бул. Перова и ул. Никитенко,

Дарницкая площадь по всем направлениям,

Дарницкое шоссе в месте примыкания улицы Сортировочной,

Перекресток ул. Петра Григоренко и Анны Ахматовой,

Пр. Бажана возле м. Харьковская, м. Славутич,

Харьковское шоссе между Тростянецкой и Здолбуновской,

Перекресток ул. Тростянецкой и Ревуцкого,

Ул. Привокзальная напротив Дарницкого железнодорожного вокзала,

Площадь Тараса Шевченко

Ул. Антоновича у Ocean Plaza,

Ул. Васильковская от Голосеевской площади до ул. Стельмаха,

Голосеевский проспект от Голосеевской площади до ул. Маричанской,

Демеевская площадь,

Ул. Щербаковского,

Гостомельское шоссе: у пересечения с ул. Городской и еще несколько точек на шоссе дальше на запад;

Столичное шоссе возле ул. Матыкина,

Днепровское шоссе у поворота на Лесники,

Академика Заболотного у Пироговского пути и развязки Столичное / Днепровское шоссе,

Ул. Генерала Наумова,

Новоирпинська трассе (Р-30),

Ул. Бальзака/Драйзера

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Как отметили активисты, это требование вызвано тем, что сейчас родственники пострадавших велосипедистов самостоятельно ищут свидетелей и водителя, который скрылся с места аварии.

Сообщается, что активисты будут ожидать Авакова 15 июня перед входом в КГГА в 8.30, для того, чтобы лично передать требования.

Напомним, недавно житель Киева рассказал о том, как водитель черного джипа напал на него с кулаками за то, что парень на велосипеде не позволил ему проехать по тротуару на автомобиле.

Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони водитель автомобиля избил велосипедиста, который помешал ему проехать на автомобиле по тротуару.