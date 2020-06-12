Киевские велосипедисты показали 30 мест в столице, где ездить опаснее всего. Фото: Flickr

Киевские велосипедисты обратилась с открытым письмом к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой улучшить ситуацию с безопасностью на столичных дорогах.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует издание "Украинская правда".

"На прошлой неделе в Киеве сбили трех велосипедистов - и это только те, о которых мы знаем. Мы устали от тысяч смертей на дорогах. Украина - одна из стран с наибольшим количеством смертельных ДТП на тысячу населения в мире. Мы хотим жить в стране, где выйти на улицу - безопасно, где выйти на пешеходный переход - не значит подписать смертный приговор, где ехать на велосипеде - не значит быть хрустиком, и где водить авто - не играть в "русскую рулетку", - говорится в обращении велосипедистов.

Так, одним из их требований является обеспечить безопасный проезд велосипедистов и проход пешеходов на всех дорогах государственного значения. Также общественность просит власти не согласовывать те проекты реконструкции улиц и дорог, в которых четко не определен приоритет, который имеет велосипедист на велодорожке.

"После декабрьского запрета в правилах дорожного движения велосипедистам ездить по дорогам государственного значения МВД фактически криминализирует велосипедистов, ведь безопасных альтернатив им не предлагает", - говорится в письме.

Так, по мнению велосипедистов, МВД должно инициировать ограничение скорости движения в Киеве до 50 км/ч.

Кроме того, активисты требуют установить камеры наблюдения на наиболее опасных участках Киева, в частности:

  • Перекресток пр. Степана Бандеры и Набережно-Рыбацкого шоссе,
  • Проспект Победы: у м. Житомирская, пр. Победы, 106, напротив м. Шулявская, м. Политехнический институт,
  • напротив домов пр. Победы, 14-16;
  • Кольцевая дорога: у Обойного рынке, возле ул. Петропавловской, везде на участке между ул. Тулузы и Леся Курбаса, около Зодчих, 30 на Жулянском путепроводе, возле ул. Бориса Лятошинского, на Одесской площади,
  • Большая Кольцевая: примыкания ул. Газопроводной,
  • Вадима Гетьмана от Шулявского к Индустриальному мосту (камеры в обе стороны),
  • Вадима Гетьмана от Индустриального моста до ул. Питерской (несколько камер)
  • Пр. Романа Шухевича, 2т (около SkyMall),
  • Перекресток Романа Шухевича и бульвара Перова,
  • Перекресток Оноре де Бальзака и Марины Цветаевой,
  • Перекресток бул. Перова и ул. Никитенко,
  • Дарницкая площадь по всем направлениям,
  • Дарницкое шоссе в месте примыкания улицы Сортировочной,
  • Перекресток ул. Петра Григоренко и Анны Ахматовой,
  • Пр. Бажана возле м. Харьковская, м. Славутич,
  • Харьковское шоссе между Тростянецкой и Здолбуновской,
  • Перекресток ул. Тростянецкой и Ревуцкого,
  • Ул. Привокзальная напротив Дарницкого железнодорожного вокзала,
  • Площадь Тараса Шевченко
  • Ул. Антоновича у Ocean Plaza,
  • Ул. Васильковская от Голосеевской площади до ул. Стельмаха,
  • Голосеевский проспект от Голосеевской площади до ул. Маричанской,
  • Демеевская площадь,
  • Ул. Щербаковского,
  • Гостомельское шоссе: у пересечения с ул. Городской и еще несколько точек на шоссе дальше на запад;
  • Столичное шоссе возле ул. Матыкина,
  • Днепровское шоссе у поворота на Лесники,
  • Академика Заболотного у Пироговского пути и развязки Столичное / Днепровское шоссе,
  • Ул. Генерала Наумова,
  • Новоирпинська трассе (Р-30),
  • Ул. Бальзака/Драйзера 

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019

Как отметили активисты, это требование вызвано тем, что сейчас родственники пострадавших велосипедистов самостоятельно ищут свидетелей и водителя, который скрылся с места аварии. 

Сообщается, что активисты будут ожидать Авакова 15 июня перед входом в КГГА в 8.30, для того, чтобы лично передать требования.

Напомним, недавно житель Киева рассказал о том, как водитель черного джипа напал на него с кулаками за то, что парень на велосипеде не позволил ему проехать по тротуару на автомобиле.

Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони водитель автомобиля избил велосипедиста, который помешал ему проехать на автомобиле по тротуару.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.