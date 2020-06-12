Киевские велосипедисты назвали 30 самых опасных мест в столице. Список
Киевские велосипедисты обратилась с открытым письмом к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой улучшить ситуацию с безопасностью на столичных дорогах.
Об этом в пятницу, 12 июня, информирует издание "Украинская правда".
"На прошлой неделе в Киеве сбили трех велосипедистов - и это только те, о которых мы знаем. Мы устали от тысяч смертей на дорогах. Украина - одна из стран с наибольшим количеством смертельных ДТП на тысячу населения в мире. Мы хотим жить в стране, где выйти на улицу - безопасно, где выйти на пешеходный переход - не значит подписать смертный приговор, где ехать на велосипеде - не значит быть хрустиком, и где водить авто - не играть в "русскую рулетку", - говорится в обращении велосипедистов.
Так, одним из их требований является обеспечить безопасный проезд велосипедистов и проход пешеходов на всех дорогах государственного значения. Также общественность просит власти не согласовывать те проекты реконструкции улиц и дорог, в которых четко не определен приоритет, который имеет велосипедист на велодорожке.
"После декабрьского запрета в правилах дорожного движения велосипедистам ездить по дорогам государственного значения МВД фактически криминализирует велосипедистов, ведь безопасных альтернатив им не предлагает", - говорится в письме.
Так, по мнению велосипедистов, МВД должно инициировать ограничение скорости движения в Киеве до 50 км/ч.
Кроме того, активисты требуют установить камеры наблюдения на наиболее опасных участках Киева, в частности:
- Перекресток пр. Степана Бандеры и Набережно-Рыбацкого шоссе,
- Проспект Победы: у м. Житомирская, пр. Победы, 106, напротив м. Шулявская, м. Политехнический институт,
- напротив домов пр. Победы, 14-16;
- Кольцевая дорога: у Обойного рынке, возле ул. Петропавловской, везде на участке между ул. Тулузы и Леся Курбаса, около Зодчих, 30 на Жулянском путепроводе, возле ул. Бориса Лятошинского, на Одесской площади,
- Большая Кольцевая: примыкания ул. Газопроводной,
- Вадима Гетьмана от Шулявского к Индустриальному мосту (камеры в обе стороны),
- Вадима Гетьмана от Индустриального моста до ул. Питерской (несколько камер)
- Пр. Романа Шухевича, 2т (около SkyMall),
- Перекресток Романа Шухевича и бульвара Перова,
- Перекресток Оноре де Бальзака и Марины Цветаевой,
- Перекресток бул. Перова и ул. Никитенко,
- Дарницкая площадь по всем направлениям,
- Дарницкое шоссе в месте примыкания улицы Сортировочной,
- Перекресток ул. Петра Григоренко и Анны Ахматовой,
- Пр. Бажана возле м. Харьковская, м. Славутич,
- Харьковское шоссе между Тростянецкой и Здолбуновской,
- Перекресток ул. Тростянецкой и Ревуцкого,
- Ул. Привокзальная напротив Дарницкого железнодорожного вокзала,
- Площадь Тараса Шевченко
- Ул. Антоновича у Ocean Plaza,
- Ул. Васильковская от Голосеевской площади до ул. Стельмаха,
- Голосеевский проспект от Голосеевской площади до ул. Маричанской,
- Демеевская площадь,
- Ул. Щербаковского,
- Гостомельское шоссе: у пересечения с ул. Городской и еще несколько точек на шоссе дальше на запад;
- Столичное шоссе возле ул. Матыкина,
- Днепровское шоссе у поворота на Лесники,
- Академика Заболотного у Пироговского пути и развязки Столичное / Днепровское шоссе,
- Ул. Генерала Наумова,
- Новоирпинська трассе (Р-30),
- Ул. Бальзака/Драйзера
Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019
Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019
Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019
Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019
Карта наиболее опасных мест ДТП в Киеве. Сделана на основе данных ДТП полиции с 01.08.2016 до 31.12.2019
Как отметили активисты, это требование вызвано тем, что сейчас родственники пострадавших велосипедистов самостоятельно ищут свидетелей и водителя, который скрылся с места аварии.
Сообщается, что активисты будут ожидать Авакова 15 июня перед входом в КГГА в 8.30, для того, чтобы лично передать требования.
Напомним, недавно житель Киева рассказал о том, как водитель черного джипа напал на него с кулаками за то, что парень на велосипеде не позволил ему проехать по тротуару на автомобиле.
Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони водитель автомобиля избил велосипедиста, который помешал ему проехать на автомобиле по тротуару.