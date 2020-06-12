НАТО дало Украине статус Партнера по расширенным возможностям.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - написал он.

Участие в Программе расширенных возможностей приобщит Украину к учениям НАТО, к которым привлекаются только страны-союзницы и страны, которые имеют статус участника Программы. Другим положительным моментом является возможность быстрого и более глубокого обмена разведывательными данными.

Напомним, заявку на участие в Программе Украина подала 15 января. Отметим, что мы уже сотрудничаем с НАТО в рамках Комплексного пакета помощи (КПП), где альянс оказывает нашей стране помощь через трастовые фонды и советников, и выполняет Годовую национальную программу (ГНП), являющимся инструментом в проведении реформ, приближающих нашу страну к стандартам военно-политической организации.

Также мы писали, что Венгрия назвала условия для снятия блокировки решений по сотрудничеству Украины с НАТО.