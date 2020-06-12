В Подмосковье, где недавно преступники похитили сына известного адвоката, местный житель совершил серию жестоких убийств и изнасилований. Одной из жертв маньяка была 10-летняя девочка.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Так, по данным оперативников, мужчина с 2013 года убил и изнасиловал по меньшей мере три женщины. Свои преступления маньяк совершал дома у своих жертв. Сообщается, что в последнем зафиксированном случае злоумышленник проник на второй этаж дома в Подмосковье и изнасиловал 10-летнюю девочку. Правоохранителям удалось задержать преступника. Им оказался местный житель, работавший сантехником в ЖЭКе.

"Криминалистами проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования. Следователями и оперативными сотрудниками на причастность к преступлению отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой", - заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что на допросе у следователя маньяк дал признательные показания. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

Напомним, что российские следователи уже восемь лет ищут самого опасного серийного убийцу в стране. Он жестоко убил 32 пенсионерки.

Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали злоумышленника, который терроризировал жителей левого берега города, нападая на женщин.