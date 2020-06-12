Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на родину, вспоминает, как будущий президент, а тогда еще ведущий "Вечернего Киева" Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку. Об этом она рассказала в интервью "Люкс ФМ".

"Я снималась в" Вечернем Киеве "и у нас там была такая мизансцена. У меня было очень узкое платье и я сидела долго, а потом когда встала, юбка ушла вверх ... И как-то так оно все логично легло и я говорю: "Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку. И он справился", - вспоминает Наташа Королева.

На видео фрагмент про юбку с 26:33

Также Наташа Королева недоумевает, зачем "классный артист" Владимир Зеленский пошел в политику.

"Я не знаю, рад ли сам Владимир Александрович, что он взял себе такую "халепу". Как артист он классный и как человек мне импонирует", - рассказала певица и добавила, что старается не вникать в тему украинской власти, поскольку все неоднозначно.

Ранее "Страна" писала о том, что Наташе Королевой исполнилось 47 лет и публиковала фото певицы и главные хиты певицы из 90-х.

Также мы сообщали, что муж Наташи Королевой пожаловался на нехватку денег из-за карантина.