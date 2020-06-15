В понедельник, 15 июня, Шевченковский райсуд в Киеве избрал меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве человека, совершенном еще в 2018 году.

Стерненко, как и ходатайствовала прокуратура, отправили под круглосуточный домашний арест, который продлится до 15 августа по месту его прописки в Одессе.

Судья Владимир Бугель полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.

Кроме того, ходатайство о заключении активиста на поруки суд отклонил.

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Речь о событиях, которые происходили еще в 2018. По версии СБУ, тогда Стерненко догнал Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив принадлежавшим ему ножом в сердце.

Ранее "Страна" разбиралась, чем известен Сергей Стерненко, и публиковала его биографию.