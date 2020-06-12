На проспекте Победы в Киеве под Воздухофлотским путепроводом из-за ремонтных работ будет частично ограничено движение. Крайние левые полосы будут закрыты для проезда с 08:00 13 июня до 20:00 14 июня.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"На Воздухофлотском путепроводе работники КП "Киевавтодормост" будут устанавливать временные подпорные конструкции. Будут работать с просп. Победы. Чтобы уменьшить влияние на трафик, работы проведут в выходные. Во время работ движение будет частично ограничено на крайних левых полосах", - заявили в департаменте.

13 и 14 июня на проспекте Победы ожидаются пробки из-за ремонта Воздухофлотского путепровода. Фото: Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации

Напомним, что прошлый вечер пятницы Киев провел в километровых пробках. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в центре города, а также на выезде из него.

Ранее мы писали, что в первый день работы метро после ослабления карантина столицу сковали пробки.