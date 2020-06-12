За минувшие сутки камеры наблюдения выявили 47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Как сообщается, новый рекорд установил водитель Volkswagen Touareg ДНЗ АА969***, который набрал скорость до 237 км/ч на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, на которой разрешается скорость 110 км/ч. Второй антирекорд установило Audi A6 ДНЗ АВ550*** со скоростью 213 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Также камеры зафиксировали один и тот же автомобиль - Skoda Fabia - с номерным знаком ВО 357*** нарушал скоростной режим 10 раз за вчерашний день.

Вчера камеры автофиксации засняли Range Rover, который установил антирекорд, разогнавшись до 209 км/ч.

Напомним, с 1 июня в Украине заработала автофиксация нарушений правил дорожного движения. Первые 20 камер установлены в Киеве, еще 30 - в области.