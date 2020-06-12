Во Львовской области число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения, выявленных в течение недели, составляет 21,4. Чтобы смягчать ограничительные меры, этот показатель должен быть ниже 12. Поэтому в регионе еще на неделю продлили карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"За двое предыдущих суток на Львовщине зафиксировано более 250 новых больных коронавирусом. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области, при норме 12, сейчас составляет 21,4. Поэтому об ослаблении карантина пока говорить не можем", - заявил во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, экономические потери от пандемии и карантина сейчас предсказать и оценить трудно, однако отказ от карантинных мер может повлечь существенные человеческие потери. Между тем, перевозчики, владельцы фитнес-клубов и ресторанов, по словам Козицкого, ежедневно пикетируют ОГА с требованием разрешить им работать.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, существенного роста числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, за последние 7 дней не наблюдается, однако те пациенты, которые попадают в больницы, находятся в состоянии тяжелом или средней тяжести.

Заполненность мест в больницах, определенных в регионе для пациентов с коронавирусом, на сегодня - почти 34,8%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения - 27. Также сообщается, что показатель инцидентности по Львову - 41.

Следующее заседание, на котором рассмотрят возможность ослабления карантинных мероприятий, состоится 19 июня.

Напомним, на сегодня в Украине девять областей и Киев не готовы к смягчению карантина.

Также мы писали, что в случае, если в списке областей, где еще не могут снимать ограничительные меры, будет 10 регионов, то в Украине могут ужесточить карантин.