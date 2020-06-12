Австрия решила продлить с 15 июня до 30 июня запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной, Россией, Белоруссией, Великобританией, Испанией, Ираном и Китаем для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, передает ТАСС.

Также Австрия исключила запретного списка из 10 стран Францию, Нидерланды, Италию и вместо них ввела запрет на рейсы с 15 июня до 30 июня из Португалии, Швеции и итальянской области Ломбардия. Отмечается, что данное постановление не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

Напомним, с 16 июня власти Австрии откроют границы для всех стран Европы, кроме четырех.

Ранее сообщалось, Украина и Австрия могут возобновить авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, уже после 23 июня.

