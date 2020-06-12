Суд по избранию меры пресечения главе Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, состоится 15 июня. На него подозреваемого могут доставить принудительно.

Об этом со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора сообщает "Интерфакс-Украина".

"Печерский суд вынес определение о принудительном приводе Мангера в суд 15 июня на 9:30 на заседание по избранию ему меры пресечения", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома облили серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Мы писали, что 27 апреля СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации убийства Екатерины Гандзюк.