Недалеко от города Бровары, где недавно произошла перестрелка между маршрутчиками, депутат районного совета получил ранение ноги из травматического пистолета после того, как избил 12-летнего мальчика.

Об этом инциденте в пятницу, 12 июня, информирует издание "Сегодня" со ссылкой на источники в полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, конфликт случился в селе Княжичи между действующим и бывшим депутатом Броварского районного совета.

"Конфликт начался возле забора у дома депутата районной рады, где была куча песка. Там игрались дети. Мужчина вышел к ним и начал их бить палкой. Пострадал от ударов палкой по спине 12-летний мальчик. На место прибежали родители детей. Отец мальчика выстрелил в сторону депутата, защищая своего ребенка. По предварительной информация, стрелял из газового пистолета, который был переделан под травматический", - заявили сотрудники полиции и уточнили, что стрелявшим был бывший депутат.

При этом правоохранители подчеркнули, что подобные ситуации между соседями случались нередко.

Под Киевом депутат избил 12-летнего ребенка и получил за это пулю в ногу. Фото: Нацполиция Украины

"На место конфликта выехала следственно-оперативная группа. Были установлены все участники конфликта. Переделанное оружие изъято и отправлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство – нанесение повреждений средней степени тяжести. Пострадавших отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести нанесенных повреждений. Выясняем все причины и обстоятельства происшествия", – добавили в полиции.

Напомним, что недавно в Киевской области в результате ДТП погиб работник Броварского отдела полиции. Он одним из первых прибыл на место перестрелки в Броварах и задерживал вооруженных злоумышленников.

Ранее мы писали, что в Николаеве на остановке транспорта в Заводском районе произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь в сторону двоих мужчин. В результате инцидента пострадали люди, они госпитализированы.