Радикалу Сергею Стерненко, которому сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения, отказали в отводе судьи.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из зала суда.

Ранее защита Стерненко аргументировала отвод судьи Бугиль тем, что он судил майдановцев, в частности праворадикала Дзиндзю. В связи с этим, по мнению защиты, он не может судить Стерненко.

В прокуратуре попросили не отводить судью.

Тем временем полиция оттеснила толпу сторонников Стерненко от входа в здание суда. Произошла короткая, но энергичная потасовка. Теперь группа поддержки Стерненко скандирует "мусора позор державы".

Позже Стерненко вышел к толпе и заявил, что сейчас его защита подаст ходатайство о предоставлении большего зала суда. "Если нам не предоставят другой зал и вас туда не пропустят, я выйду к вам и туда без вас не вернусь",- заявил Стерненко.

Возбужденные речью Стерненко его сторонники начали жечь файера.

Как сообщалось, поддержать радикала приехали Владимир Омелян, Максим Нефедов и несколько нардепов от "Голоса".

Вчера Стерненко вручили подозрение по статьям умышленное убийство (от 7 до 15 лет тюрьмы) и ношение холодного оружие без разрешения (до трех лет).

Напомним, Сергей Стерненко совершил убийство весной 2018 года в Одессе. В ходе уличной потасовки он догнал и зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова. Защита Стерненко позиционирует случившееся как самооборону. Следствие заявляет - умышленное убийство.