379 493 человек зарегистрировались для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания знаний, которая пройдет с 25 июня по 17 июля. Для проведения ВНО Украинский центр оценивания качества образования должен напечатать 1 227 154 тестов. Об этом заявил и.о. директора ведомства Валерий Бойко во время брифинга.

По его словам, с 4 июня на всех информационных страницах участников тестирования размещены приглашения-пропуска с четким указанием пунктов, куда они должны явиться.



"Также четко указано время - чтобы не создавать перед пунктами толпы. Своевременное прибытие в указанное время позволит нам запустить участников в пункты тестирования", - сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования.

Стоит отметить, что в прошлом году желающих сдать ВНО во время основной сессии было немного меньше - 355 тысяч.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко, вопреки требованию МОН, разрешил не сдавать ВНО выпускникам, не собирающимся поступать в вуз.

Также мы сообщали, что в шести школах Киева не смогут оборудовать пункты ВНО из-за коронавируса.