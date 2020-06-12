Вторая волна активного распространения коронавируса в Украине уже наступила, поэтому Кабмин может продлить карантин в стране еще на месяц.

Об этом в пятницу, 12 июня, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы сегодня заходим во вторую волну, не закончив первую. Если мы надеялись раньше на то, что летний сезон обусловит снижение числа заболевших - этого не происходит. Наоборот, в целом по Украине фиксируем увеличение количества больных. Поэтому 22 июня карантин не закончится", - заявил Бондаренко.

Он отметил, что карантин в Украине продлится примерно на месяц, а эпидемия коронавируса не завершится с окончанием второй волны.

"Пока что Кабинетом министров продлит карантин в среднем на месяц, и будем смотреть, насколько мы сможем снимать карантинные ограничения постепенно. Но точно нет смысла на сегодня расслабляться, лето не принесло ожидаемого эффекта. Также мы ожидаем третью волну заболевания где-то в начале осени, она будет связана с сезонными заболеваниями. Расслабляться не время", - резюмировал Бондаренко.

Слова Бондаренко о продлении карантина и второй волне коронавируса - с 02:12. Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, что недавно в Киеве зарегистрировали более 100 очагов заражения коронавирусной инфекцией в трудовых коллективах.

Ранее мы писали, что столичные власти собираются усилить карантин из-за обилия зараженных коронавирусом. Уже сегодня может быть принято решение о закрытии пляжей столицы. А кафе и рестораны по-прежнему не могут принимать посетителей в своих залах.