Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс гривни в Украине в 2020 году составит 30 грн/$1 - из-за сокращения номинального ВВП до 3,908 трлн грн, или до $130,3 млрд.

Об этом со ссылкой на прогноз МВФ, опубликованный в связи с выделением Украине нового кредита, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по данным МВФ, в 2019 году ВВП Украины вырос с 3,561 трлн грн до 3,975 трлн, в долларах это рост с $130,9 млрд до $154,7 млрд. При этом среднегодовой курса гривни укрепился с 27,2 грн/$1 до 25,7 грн/$1.

По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривни укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.

В этих материалах МВФ также дал прогноз реального ВВП Украины на 2023-2025 годы. По мнению его экспертов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.

Инфляция после скачка с 4,1% в прошлом году до 7,7% в этом снизится до 5,9% в следующем, до 5,2% – в 2022 году и до 5,1% – в 2023 году, затем стабилизируется на уровне 5%.

"МВФ прогнозирует среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 30. Подчеркнём - среднегодовой. То есть, к концу года он будет выше 30.

Это к вопросу о валютных прогнозах и нынешней "курсовой стабильности", которая, по одной из версий, поддерживается лишь для того, чтобы дать возможность спекулянтам выйти из украинских госооблигаций по низкому курсу", - отреагировал на новость телеграм-канал "Политика страны".

С начала текущего года, согласно данным Нацбанка, средний курс гривни составил около 25,9 грн/$1.

Напомним, Украина получила финансирование Международного валютного фонда в рамках программы кредитования Stand-by.

Также мы писали, что Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.