Президент Украины Владимир Зеленский, чья супруга сегодня получила положительный тест на коронавирус, заявил, что причиной резкого увеличения заражения Covid-19 в Украине может быть рост числа тестов на эту инфекцию. Так, за сутки в среднем по стране проводят около 20 тысяч ПЦР- и ИФА-тестов.

Об этом глава государства сообщил на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, рост количества заболевших среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований.

Рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Поэтому перед тем, как принимать решение об ужесточении ограничительных мер, нужно понять причины роста числа больных.

"Нужно быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, накануне в Украине был побит новый рекорд по числу зараженных коронавирусом. В связи с чем Кабмин начал готовится к ужесточению карантина. По данным на сегодня за сутки в стране зафиксировано 683 новых случая заражений.

Ранее "Страна" подробно писала о причинах нового антирекорда по заражению Covid-19. Как отмечалось, самой реальной причиной может быть увеличение числа ПЦР-тестов. Как мы уже рассказывали, их количество стало резко расти с конца апреля и за май увеличилось в шесть с половиной раз.