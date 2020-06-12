Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти на двухнедельную самоизоляцию после того, как у его жены обнаружили коронавирус. Такое мнение высказал юрист, старший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры, Ростислав Кравец, ссылаясь на нормы карантинного законодательства.

"По условиям карантина лицо, которое проживает вместе с заболевшим и было с ним в контакте, должно пройти режим самоизоляции, чтобы не подвергать опасности жизни других людей, в том числе руководство страны. Поэтому, исходя из прямых норм карантинного законодательства, где не делается исключений для государственных служащих, Зеленский обязан пройти режим двухнедельной самоизоляции", - объяснил юрист.

По его мнению, самоизоляция не лишает президента никаких прав и возможностей, он вполне может руководить страной дистанционно.

"Единственное, теперь необходимо провести проверку и тех лиц, кто с ним находился в контакте, чтобы устранить очаг заражения. Сотрудники Госохраны, которые вступали в контакт с Еленой, тоже должны быть на самоизоляции. Также и президент, и лица, которые в последние две недели были с ним в контакте, должны пройти тесты на коронавирус", - добавил Кравец.

Также он считает, что отрицательные тесты Владимира Зеленского и их с Еленой детей еще не являются 100-процентной гарантией безопасности.

"Тесты не дают 100-процентный результат. Нужно провести повторные тесты через несколько дней, чтобы быть уверенными. Нормы закона не подразумевают освобождения от режима самоизоляции, даже если тесты показали отрицательный результат. Медики на сегодняшний день не гарантируют, что при отрицательном тесте человек не заражен", - добавил юрист.

Напомним, сегодня стало известно, что результаты теста Елены Зеленской на коронавирус оказались положительными.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский после заражения супруги коронавирусом потребовал от украинцев соблюдать дистанцию и носить маски.

Также мы сообщали, что в Киеве выявили больше 100 очагов заражения коронавирусом в рабочих коллективах.