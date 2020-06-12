Подозреваемого в убийстве человека радикала Сергея Стерненко, которому Шевченковский райсуд Киева 12 июня избирает меру пресечения, приехали поддержать Владимир Омелян, Максим Нефедов и несколько нардепов от "Голоса".

О происходящем в суде "Страна" ведет онлайн-репортаж.

Так, около 15:00 у здания суда появились экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян и экс-глава таможни Максим Нефедов. Также прибыли нардепы от фракции "Голос", они обещают взять Стерненко на поруки.

Отметим, что в группе поддержки Сергея Стерненко также заметили обвиняемого в избиении журналиста "Страны" националиста Алексея Цымбалюка. Он бросил петарду в толпу перед зданием суда.

Напомним, 11 июня радикалу Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве, которое произошло в Одессе еще в 2018 году.

Также мы подробно анализировали, почему подозрение вручили через два года после преступления и сможет ли Стерненко избежать ответственности.