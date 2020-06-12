Верховный суд отказал Трубе в восстановлении в должности директора ГБР
Верховный суд Украины отказался восстанавливать Роману Трубу в должности директора Государственного бюро расследований (ГБР), которого в декабре прошлого года уволил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом в пятницу, 12 июня, информирует пресс-служба суда.
Стоит отметить, что Труба требовал от Верховного суда признать незаконным решение Зеленского о его увольнении.
"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его освобождении от должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 февраля Верховный Суд отклонил иск бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы против Зеленского. Уже на следующий день он подал новый иск.
Позже, 7 мая, Верховный суд принял решение отложить рассмотрение дела Трубы из-за карантина.