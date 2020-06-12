В пятницу, 12 июня, Украина получила весь первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,1 млрд.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на своей странице в Twitter.

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – написал он.

Напомним, 10 июня МВФ отправил Украине первый транш в размере $2,1 млрд. Для этого займа властям пришлось пойти на многое - весной открыть рынок земли и запустить "антиколомойский" закон. Полный перечень требований МВФ для Украины мы публиковали в отдельном материале.