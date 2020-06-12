В Украине девять областей и Киев не готовы к смягчению карантина. К числу регионов, где ограничения не могут снимать из-за несоответствия требованиям правительства, присоединилась Винницкая область. В случае, если список пополнится еще одним регионом, то в Украине могут ужесточить карантин.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава, в пятницу, 12 июня.



В перечне регионов, где пока невозможно ослабить карантин Киев и девять областей:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская (отметим, что в Минздраве ее подчеркнули желтым, посчитав ненадежным регионом, но показатель инцидентности 11,09 на самом деле меньше 12 - Ред. );

); Закарпатская;

Киевская;

Львовская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Киевская.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,97) на 100 тысяч населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая область (14,51), Волынская (29,58), Львовская (21,43), Житомирская (11,09), Закарпатская (18,03), Ровенская (23,34), Тернопольская (13, 39), Черновицкая (34,62) и Киевская (12,35).

За сутки ситуация ухудшилась в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.

Стоит отметить, что вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в 10 и более областях Украины будет наблюдаться критический рост Covid-19, то в стране вернут усиленный карантин.

Напомним, вчера, 11 июня, в перечне регионов, где пока невозможно ослабить карантин был Киев и только восемь областей.

Напомним, по данным на 12 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 29 753 человек. В стране второй день подряд фиксируют больше 600 случаев заболевания.