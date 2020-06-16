Адвокат Владислава Мангера считает, что его сегодняшнее задержание - это пиар-акция Офиса генпрокурора для того, чтоб успокоить радикалов после вчерашнего суда по Стерненко. По его мнению, никаких реальных последствий для судебного процесса это иметь не будет.

Об этом в комментарии "Стране" заявил Дмитрий Ильченко, адвокат Мангера, которого подозревают в заказе нападения на Катерину Ганзюк.

"Сегодня утром силами спецподразделения СБУ был задержан Владислав Мангер. Он находился в реанимационном отделении Херсонского областного кардиологического диспансера. Там ему проводили диагностическую процедуру с оперативным вмешательством по снижению зашкаливающего давления. Владислава Мангера задержали вопреки позиции его лечащего врача и самого Мангера, о невозможности его транспортировки по медицинским показаниям. Следственный судья вынес постановление о задержании Мангера вопреки тому, что по действующему законодательству транспортировать людей, находящихся в больнице запрещено. Судья сослалась на показания врача скорой помощи из Одессы, который прочитал справку по Мангеру и сказал, что он как врач скорой помощи считает, что на скорой помощи Мангера можно довести в Киев", – говорит Ильченко.

Он также добавил, что с постановлением судьи сложилась странная ситуация.

"Судья не указала время заседания, хотя обязана это сделать. Каким образом сейчас будут действовать конвоиры нам непонятно. Мангер не арестован. Помещать его в СИЗО нет оснований. Его должны доставить именно в Печерский суд Киева, но если в Печерском суде судья не будет готова немедленно начать рассмотрение дела, Мангера должны будут отпустить. По данной ситуации я сейчас готовлю обращение в Европейский суд по правам человека. Подобные действия являются грубейшим нарушением международных обязательств Украины в отношении прав человека. Мангер не является скрывающимся преступником. Он не препятствует осуществлению правосудия", - заявил адвокат.

Ильченко считает, что такая срочность взятия под стражу Мангера связана с попыткой власти объединить это дело с взятием под стражу Сергея Стерненко.

"Власть таким образом оправдывается перед радикально настроенными, так называемыми, активистами, вот смотрите, мы Стерненко избрали меру пресечения, а сейчас и Мангеру изберем, чем вы недовольны?", - уверен Ильенко.

Напомним, в июле 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. 4 ноября Гандзюк скончалась.

В апреле этого года СБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Вчера суд разрешил задержать и доставить на слушания подозреваемого по делу Гандзюк Мангера. Уже сегодня его задержали и принудительно везут в суд.