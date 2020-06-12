В пятницу, 12 июня, под зданием Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, подорвали петарду. Очевидцы сообщают, что это был обвиняемый в избиении журналиста "Страны" националист Алексей Цымбалюк.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

На видео заметно, как человек в кепке и маске поджигает и бросает петарду в толпу. По словам очевидцев, это Алексей Цымбалюк - националист из группы поддержки Стерненко.

Отметим, что радикалу Сергею Стерненко избирают меру пресечения, после того как 11 июня ему вручили подозрение в умышленном убийстве человека, которое случилось в Одессе в 2018 году.

Напомним, 2 июля 2019 года Цымбалюк избил на Майдане журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции националистов.

"Страна" подробно писала о том, кто такой Алексей Цымбалюк.