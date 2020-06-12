Президент Украины Владимир Зеленский, супруга которого заразилась коронавирусом, заявил о необходимости определить причины стремительного роста количества больных Covid-19 в Украине. Также глава государства призвал профильные органы напомнить гражданам об обязательном ношении масок в общественных местах.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил Офис Президента по итогам регулярного селекторного совещания у Зеленского.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал глава государства.

По его словам, в стране увеличилось количество тестирований на коронавирус. Так, в среднем за сутки проводится около 20 тысяч тестов методами ПЦР и ИФА.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в последнее время было зафиксировано увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. При этом ячейки выявления новых больных Covid-19 - рассеяны по территории страны и не являются ярко выраженными.

Напомним, что из-за болезни жены президент Украины Владимир Зеленский должен будет уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Как уверяет Елена Зеленская, в семье президента соблюдались все меры предосторожности в условиях коронавирусной эпидемии в Украине. Однако от заражения инфекцией это ее не спасло. При этом тест на Covid-19 у самого главы государства показал отрицательный результат.