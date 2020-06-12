В Киеве зарегистрировали более 100 очагов заражения коронавирусной инфекцией в трудовых коллективах.

Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщил Рубан, только среди работников общепита коронавирусом заболели 35 человек.

"Что касается вообще по Киеву, сегодня зарегистрировано более 100 очагов в организованных коллективах - детских дошкольных учреждений, общеобразовательных, лечебно-профилактических учреждений. Коронавирус никуда не делся, он максимально реализуется в закрытых помещениях", - сказал он.

Также Рубан заявил, что в связи с жарой на улице инфекция передает минимально, но в закрытых помещения при несоблюдении правил карантина - максимально.

Кроме того, в комментарии изданию Hromadske глава Госпродпотребслужбы Киева рассказал, что в столице ежедневно фиксируются 50-70 нарушений карантинных мер в заведениях общепита.

"Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушение карантинных мероприятий именно в ресторанных комплексах. На сегодняшний день разрешено в Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос", - добавил Рубан.

В то же время в Киевской городской государственной администрации объяснили причины увеличения числа больных Covid-19 в столице. Как рассказал в эфире "112 Украина" советник киевского городского головы Владимир Бондаренко, к вспышке коронавируса привело несоблюдение украинцами карантинных ограничений.

Также в КГГА напомнили, что места общественного скопления остаются опасными при распространении коронавируса и призвали украинцев придерживаться карантинных мер.

"Это касается, прежде всего, мест массового скопления людей. Это действительно могут быть предприятия торговли, общественного питания. Вместе с тем мы еще продолжаем изучать эту ситуацию, потому что по состоянию на этот момент у нас нет информации о том, что какой-то отдельный сектор городской жизни является возбудителем повышенной передачи заболевания. Здесь есть два момента – объективный и субъективный", - отметил Бондаренко.

К объективному он отнес открытие сфер городской жизни с 23 мая. К субъективному - легкомысленное отношение украинцев к ослаблению карантина.

"Объективный, это начиная с 23 мая открываем сферы городской жизни. Субъективный, для большинства наших сограждан ослабление карантинных ограничений и момент, что они смогли выйти на работу почему-то считается завершением карантина, поэтому они массово нарушают простые карантинные ограничения – отсутствие средств индивидуальной защиты, несоблюдение дистанции. И это мы начинаем фиксировать массово. Это одна из причин увеличения количества больных сегодня. Больше всего считается, что это нарушение карантинных ограничений в части индивидуального захисту", - подытожил Бондаренко.

Напомним, в Киеве собираются усилить карантин из-за обилия зараженных коронавируса. По состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Киеве зафиксировали уже 3 766 случаев коронавируса, из них 95 - в течение минувших суток.