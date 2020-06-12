Выпускники школ Киева, которые не планируют в этом году подавать документы в высшие учебные заведения, могут не проходить внешнее независимое оценивание, несмотря на то, что его результаты учитываются в аттестате об окончании школы. Такое решение принял Киевсовет, сообщил на своей странице в соцсети столичный мэр Виталий Кличко.

"Город принял решение о необязательном прохождения ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. Подчеркну, столичная власть имеет право принимать такое решение. И руководствуемся мы исключительно тем, что заботимся о здоровье и безопасность наших детей и педагогов. Потому что эпидемиологическая ситуация сложная. И это должны понять и в Министерстве образования", - сообщил Виталий Кличко и добавил, что считает решение правильным.

"Я убежден, чтобы не рисковать и не подвергать опасности выпускников, решение о необязательности составления ВНО - взвешенное и правильное", - добавил мэр.

Также Кличко добавил, что на пробное тестирование 15 и 17 июня допустят только учеников со справкой о негативном результате ПЦР-теста.

"Тестирование проведут в это воскресенье. Сделают его и другим контактным лицам ", - написал Кличко.

В свою очередь, в Минобразования считают, что решение Киевсовета о необязательности сдави ВНО не подлежит исполнению, поскольку ни министерство, ни местные органы исполнительной власти не могут освобождать учащихся от государственной итоговой аттестации, которая происходит в форме внешнего независимого оценивания.

В Минобразовании акцентировали внимание на том, что выпускники получают аттестат об окончании школы на основе государственной итоговой аттестации и годового оценивания.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве в пункте пробного ВНО не хватает средств защиты.

Также мы сообщали, что пограничники рассказали, как ВНО спасет от обсервации после прохождения пунктов пропуска на Донбассе.