Конституционный суд Украины (КС) признал не соответствующей Основному закону статью Уголовного кодекса об ответственности судей за принятие заведомо неправосудного решения.

Такое решение по обращению 55 народных депутатов было принято КС в четверг, 11 июня, передает его пресс-служба.

"Авторы ходатайства отмечали, что сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, его содержание законодательно не определено, не обеспечивает прогнозируемость применения оспариваемой нормы Кодекса. По мнению народных депутатов Украины, статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, нарушает требования ряда статей Основного Закона Украины", - сообщили в КС.

Так, суд постановил, что в ст. 375 УК Украины не прописаны четкие критерии, по которым можно определить, является приговор, решение или постановление суда "неправосудным". Кроме того в законе, по мнению КС, не раскрыт смысл словосочетания "заведомо неправосудный", что может привести к разночтениям статьи.

"В Решении отмечается, что уголовный закон (статья 375 Кодекса) должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и передбачности. Это является гарантией осуществления судьей правосудия на принципах верховенства права и эффективной реализации каждым конституционного права на судебную защиту", - заявили в суде.

Таким образом, КС пришел установил, что статья 375 Уголовного кодекса противоречит принципу верховенства права, а именно такому его элементу, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит ч. 1 ст. 8, ч. 1, 2 ст. 126, ч. 1, п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституции.

"Установив несоответствие Основному Закону Украины статьи 375 Уголовного кодекса Украины, Конституционный Суд Украины считает целесообразным отложить прекращении действия этой статьи на шесть месяцев со дня принятия судом решения о его неконституционности, в связи с чем Верховная Рада Украины привести нормативное регулирование, установленное этой статьей в соответствие с Конституцией Украины и настоящим Решением", - добавили в пресс-службе.

Решение КС является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Стоит отметить, что только в 2019 году органы прокуратуры зарегистрировали 408 (в 2018 году - 457) уголовных производств по фактам постановления судьями неправосудных решений.

Напомним, что недавно группа из 64 нардепов пытается проверить на предмет соответствия Основному закону, принятый Верховной Радой и уже подписанный президентом Владимиром Зеленским так называемый "антиколомойский" закон.

Ранее мы писали, что на днях в КС поступило конституционное представление 58 народных депутатов, включая всю фракцию "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ)", которые требуют признать неконституционными отдельные положения закона "О Государственном бюро расследований".