После того как жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, люди, которые последние 14 дней контактировали с ней, должны будут самоизолироваться на две недели. Первая леди живет вместе с супругом, поэтому на самоизоляцию, очевидно, должен будет отправиться и президент Владимир Зеленский, несмотря на то что сейчас тесты показывают отрицательный результат (инкубационный период у вируса, как известно, составляет 14 дней).

Норма о том, что лица, имевшие контакт с пациентом с подтвержденным случаем Covid-19, содержится в постановлении Кабмина от 22 апреля 2020 года №291.

"Лицами, которые нуждаются в самоизоляции, являются лица, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем Covid-19, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению...", - сказано в документе.

Также в ОП сообщили, что всем лицам, которые контактировали с Еленой Зеленской, сразу после новости о ее заражении сообщили о потенциальной опасности инфицирования.

"Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", - сообщила пресс-служба Офиса президента в Фейсбуке.

Есть ли в числе этих людей сам президент Зеленский - не сообщается.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что специально хотел заразиться коронавирусом.

Также мы писали, что Владимир Зеленский не заразился от жены коронавирусом.