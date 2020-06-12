У Владимира Зеленского не выявили коронавирус. Тесты на наличие инфекции Covid-19 у него и детей показали отрицательный результат.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, в пятницу, 12 июня.

"Президент Украины Владимир Зеленский и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - говорится в сообщении.

Данную информацию также подтвердила и первая леди страны Елена Зеленская

"...Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - написала она на странице в Facebook.

Напомним, сегодня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом. В ОП отметили, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава.

Стоит отметить, что недавно президент Владимир Зеленский рассматривал возможность специально заразиться Covid-19, чтобы продемонстрировать украинцам реальность угрозы. По его мнению, это помогло бы людям понять, что это страшно.