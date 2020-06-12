Сегодня, 12 июня, стало известно, что жена президента Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом. Об этом официально сообщили в Офисе президента и она сама.

Собственно, вопрос не в самой первой леди, а в том, успела ли она заразить президента.

"Страна" собрала всю информацию, которая на данный момент известна о болезни первой леди, ее самочувствии и контактах с мужем - главой государства Владимиром Зеленским.

Елена Зеленская заболела коронавирусом

О том, что 42-летняя Елена Зеленская заболела коронавирусом, сообщил Офис президента Украины.

В официальном уведомлении значится, что тесты супруги президента на Covid-19 показали положительный результат, то есть она инфицирована.

Указывается, что первая леди чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни. Она находится на амбулаторном лечении, но от членов семьи изолирована.

Президент и дети - Александра и Кирилл Зеленские - также сдали тесты. Их результаты отрицательные.

Зеленскую накануне тестировали в начале июня - то есть чуть больше недели назад.

Елена Зеленская в своем посте указывала ту же информацию, что и Офис президента, но добавила от себя призыв о важности ношения маски. По ее мнению, в период эпидемии это не просто правило, но и знак уважения к другим.

При этом она пока не понимает, где могла подхватить болезнь. И утверждает, что соблюдала все меры предосторожности - маски, перчатки.

С кем контактировала Елена Зеленская

Последнее мероприятие с физическим участием Елены Зеленской - посещение дома для детей-сирот с инвалидностью в Киеве 1 июня. Более поздних ни на сайте президента, и на ее страницах в соцсетях не обнаружено.

Также сегодня Офис президента указал, что ее тесты в начале месяца были отрицательными. То есть к детям-инвалидам Елена ездила здоровой. Отметим и то, что тогда на всех снимках супруга президента была в маске.

Но при этом без перчаток - хотя в сегодняшнем посте утверждала обратное.

Что теперь будет с президентом Зеленским?

Один вопросов, как теперь должен действовать президент Украины в случае заражения супруги.

Ответ на этот вопрос указывает сам Офис президента: "Где и когда произошло заражение [Елены Зеленской] - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица уведомлены о потенциальной опасности заболевания. Им рекомендовано самоизолироваться и по возможности также пройти тестирование".

То есть то, что у президента отрицательный результат на ковид, не освобождает его от необходимости самоизолироваться. Это следует из правил Минздрава Украины, постановения Кабмина Украины, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Медики - украинские и мировые - много раз сообщали, что инкубационный период коронавируса - 14 дней, а потому то, что сейчас результат тестов отрицательный, не означает, что человек не является потенциальным носителем вируса. То есть, согласно украинских нормативных актов, Зеленский сейчас должен уйти на самоизоляцию на две недели как лицо, которое контактировало с зараженным человеком.

Из справочной информации врачей известно, что самый высокий риск заразиться коронавирусом - не от прохожего в парке, а именно от членов семьи. После посещения улицы человек снимает маску, обрабатывает руки, лицо и поверхности (например, экран мобильного телефона). А дома у членов семьи все общее, за исключение предметов личной гигиены.

Что касается супругов, у них даже более тесный контакт, чем с детьми. Поскольку они зачастую спят ночью в одной кровати.

Однако на данный момент о том, что Зеленский будет самоизолироваться, ничего не известно. Но потенциально и он может быть переносчиком заразы.

Юрист Ростислав Кравец считает, что президент должен уйти на двухнедельную самоизоляцию.

"По условиям карантина лицо, которое проживает вместе с заболевшим и было с ним в контакте, должно пройти режим самоизоляции, чтобы не подвергать опасности жизни других людей, в том числе руководство страны. Поэтому, исходя из прямых норм карантинного законодательства, где не делается исключений для государственных служащих, Зеленский обязан пройти режим двухнедельной самоизоляции", - объяснил юрист "Стране".

По его мнению, самоизоляция не лишает президента никаких прав и возможностей, он вполне может руководить страной дистанционно.

"Единственное, теперь необходимо провести проверку и тех лиц, кто с ним находился в контакте, чтобы устранить очаг заражения. Сотрудники Госохраны, которые вступали в контакт с Еленой, тоже должны быть на самоизоляции. Также и президент, и лица, которые в последние две недели были с ним в контакте, должны пройти тесты на коронавирус", - добавил Кравец.

Также он считает, что отрицательные тесты Владимира Зеленского и их с Еленой детей еще не являются 100-процентной гарантией безопасности.

"Тесты не дают 100-процентный результат. Нужно провести повторные тесты через несколько дней, чтобы быть уверенными. Нормы закона не подразумевают освобождения от режима самоизоляции, даже если тесты показали отрицательный результат. Медики на сегодняшний день не гарантируют, что при отрицательном тесте человек не заражен", - добавил юрист.

С кем контактировал Зе

За последние две недели у Зеленского было три рабочих поездки по стране.

1 июня президент провел ряд встреч в Киевской области. В селе Святопетровское он поздравил воспитанников "Отчий дом", где оказывают социальную и психологическую реабилитацию. Провел встречу с с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лоттой Сильвандер после того, как она вместе с первой леди Еленой Зеленской посетила дом для детей-сирот.

3-4 июня Зеленский побывал в Хмельницкой области. Он встречался с бизнесменами. Посетил студенческое общежитие Хмельницкого национального университета. Ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и с работой местной медицинской лаборатории.

Там же он делал утреннюю пробежку и пил кофе внутри кафе, за что может быть оштрафован.

10 июня Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области, где проверил объекты "Большого строительства" и ознакомился с работой швейной фабрики "ТК-Стиль".

Еще президент изучил разработки Черниговского национального технического университета и встретился с представителями бизнеса.

Президент Зеленский хотел заболеть коронавирусом

Буквально на днях Владимир Зеленский рассказал, что хотел специально заразиться коронавирусом для успокоения украинцев.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал Зеленский.

В итоге от такой идеи решили отказаться. Хоть он сам и не боится заболеть Covid-19, но это, решили на Банковой, был бы перебор. По словам Зеленского, его не простила бы семья: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".