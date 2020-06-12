Киевская митрополия Православной церкви Украины заявила о "кризисе доверия" к украинсому правосудию и в связи с этим объявила о недопустимости возбуждении уголовных дел против Петра Порошенко.

Об этом сказано в официальном заявлении Киевской митрополии ПЦУ, обнародованном на сайте церкви.

"Нас, как церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха", - сказано в заявлении.

Поэтому, в ПЦУ решили заявить, что любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, - недопустимы.

"Мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как церковь, руководствуется истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящегося о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать", - заявили в ПЦУ.

Напомним, в среду, 10 июня, Петру Порошенко объявили первое подозрение - по делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Страна" разбиралась, сядет ли экс-президент на десять лет за назначение Семочко в разведку.