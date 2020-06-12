Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, заболела коронавирусом. Тест на наличие инфекции у главы государства и других членов его семьи показал отрицательный результат.

Данную информацию сообщила сама первая леди, а также Офис президента в пятницу, 12 июня.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - написала Зеленская.

Также первая леди страны добавила, что в условиях ослабления карантина пока рано терять бдительность и важно соблюдать все коронавирусные меры предосторожности.

"Возвращаясь к активной социальной жизни, необходимо помнить, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете...", - отметила супруга президента.

Кроме того, она подчеркнула необходимость носить маску.

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"Многие говорят: "Зачем мне носить маску? Я не боюсь заразиться". Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что заразился, не чувствовать никаких симптомов и... быть опасным для тех, кто рядом. Маска в общественном месте - это не только правило, но и знак уважения к другим людям!" - заявила Зеленская.

В свою очередь Офис президента сообщил, что по факту заражения жены Зеленского коронавирусом проводится эпидемиологическое расследование.

"Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование", - сообщили в Офисе.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассматривал возможность специально заразиться коронавирусом, чтобы продемонстрировать украинцам реальность угрозы. По его мнению, это помогло бы людям понять, что это страшно.

Ранее мы писали, что недавно глава государства призвал украинцев ответственно относиться к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, поскольку после ослабление коронавирусного карантина в стране люди расслабились, а сам вирус никуда не делся.