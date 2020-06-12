Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации. Его заменит Виталий Боговин.

Соответствующие указы №220/2020 и №221/2020, датированные 11 июня, опубликованы на сайте главы страны в пятниц, 12 июня.

"Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением", - указывается в тексте документа.

Виталий Туринок уволен с должности главы Запорожской ОГА. Фото: zoda.gov.ua

"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - сообщается во втором указе.

Также стало известно, что глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководство Службы безопасности Украины в эту субботу прибудут в Запорожье, чтобы представить нового губернатора Виталия Боговина.

"Летим в Запорожье представлять нового главу ОГА. Такой высадки десанта силовиков на представлении руководителей областей еще не было. Следите за новостями", - сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов.

Аваков и Венедиктова летят в Запорожье. Фото Трофимова в Телеграме

Кроме того, портал 061 со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что представители центральной власти проведут совещание, мероприятий с участием СМИ пока не планируется.

"Это месседж от центральной власти на полную перезагрузку, изменения и глобальные реформы", - сказал собеседник 061.

Напомним, Кабмин согласовал смену главы Запорожской ОГА 20 мая.

Как известно, Виталий Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78-му округу от партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров согласовал назначение бывшего КВНщика и нынешнего главы Государственного управления делами Сергея Борзова на пост губернатора Винницкой области.