Прокуратура Киева вызвала на допрос членов правления национализированного Приватбанка. Причиной этому стал их отказ исполнить решение суда о взыскании в пользу братьев Суркисов более 250 млн долларов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Приватбанка сообщает "Интерфакс", в пятницу, 12 июня.

Отмечается, что повестки на допрос были направлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева Андреем Столярчуком. Сообщается, что допрос связан с невыполнением решений суда о выплате свыше 250 млн долларов оффшорным компаниям, связанным с братьями Суркисами.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что не видит оснований для взыскания с государственного ПриватБанка миллиардов гривен в пользу братьев Суркисов, поскольку судебное решение об этом отсутствует.

"Страна" подробно описывала о том, что выигрыш Суркисов спровоцирует волну новых исков против Приватбанка.