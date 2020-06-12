Мурал с изображением эмблемы Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который появился напротив консульства РФ в Харькове, - это "привет от СБУ" ко Дню России.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, в рамках троллинга от спецслужбы появились билборды с гербом контрразведки СБУ у посольства РФ в Киеве и российских консульств в Одессе и Львове.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", - сообщили в СБУ.

Напомним, ко Дню России, который отмечается 12 июня, подготовились также в "ДНР": у КПВВ "Еленовка" построили стелу с большими буквами "Россия".