Ученые-вирусологи всего мира продолжают изучать свойства Covid-19 в надежде найти его уязвимые места и создать эффективную вакцину. В процессе изучения открывают и новые поражающие свойства коронавируса.

Очередное открытие сделали в Англии. Вирусологи Королевской университетской больницы Ливерпуля обнаружили новый симптом, который может быть связан с коронавирусной инфекцией у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы.

Результаты исследований опубликованы в журнале Gastroenterology.

У группы пациентов, в основном молодых людей с лишним весом или даже ожирением, неожиданно обнаружили общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в крови. Это указало на заболевание пациентов панкреатитом, хотя признаки не были типичны для этого заболевания. Открытие может помочь медикам раньше диагностировать у пациентов панкреатит.

Острый панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается болями в верхней части живота, диареей и рвотой.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав показал новые данные заболеваемости коронавирусом по областям Украины.