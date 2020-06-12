Владимир Путин сегодня впервые за месяц покинул свою резиденцию в подмосковном Ново-Огарево, выехал в город и принял участие в публичном мероприятии.

12 июня российский президент принимает участие в праздновании Дня России (аналог украинского Дня Независимости, - Ред.) на Поклонной горе в Москве.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что из-за опасения коронавируса Путин перестал здороваться за руку. Сегодня же он и здоровался за руку, и обнимал участников мероприятия. Маски и перчаток на нем не было. Хотя известный врач Леонид Рошаль решил приветствовать президента по рекомендациям ВОЗ - с помощью локтя.

До этого Путин выходил из дома 9 мая - по случаю празднования Дня Победы. Тогда он возлагал цветы в Александровском саду на могиле неизвестного солдата и произносил поздравительную речь.

В сегодняшнем обращении к россиянам Владимир Путин упомянул и аннексированный Крым в контексте того, насколько РФ большая по размерам территория.

В этом году впервые День России решили отмечать в "ДНР" и "ЛНР". По такому случаю вчера на въезде в "республику" через КПВВ Еленовку установили стелу "Россия".