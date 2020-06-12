Власти Киева с 1 июля отменят льготный проезд для лиц, которые не зарегистрированы в столице.

Об этом в пятницу, 12 июня, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, столица не оспаривает право льготных категорий граждан на проезд, однако предлагает им требовать компенсацию за проезд в органах социальной защиты по месту регистрации.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях", - объявил Кличко.

Алгоритм возвращения денег, потраченных на проезд, таков:

заплатить за проезд любым удобным способом;

воспользоваться билетом;

сохранить билет или чек за оплату проезда/банковскую выписку;

обратиться в орган социальной защиты по месту регистрации.

"Такие шаги являются вынужденными", - посетовал Кличко.

Как он сообщил, это связано с тем, что киевским перевозчикам не компенсируют деньги за перевозку льготников ни из государственного бюджета, ни из местных бюджетов других регионов.

По словам мэра, киевские льготники продолжают ездить за счет столичного бюджета по "Карточке киевлянина".

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Отметим, что в перечень льготников, который обнародован на сайте Киевгорадминистрации, входят 25 категорий. Часть из них сейчас могут ездить в общественном транспорте по удостоверению, часть - только по "Карточке киевлянина"

Напомним, во Львове из-за коронавируса отменили льготный проезд в транспорте.

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