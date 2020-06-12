"Черный майдан" в США поддержал путешествующий пианист из Германии Дэвид Мартелло, который ранее отметился концертами в Киеве и Донецке во время событий 2014 года.

Музыкант, который передвигается на велосипеде с роялем на металлической конструкции с колесами, появился в Миннеаполисе (с него и начался "Черный майдан"), где дал уличный концерт в память о погибшем темнокожем Джордже Флойде.

На опубликованном видео запечатлено, как жители Миннеаполиса подпевают пианисту.

По данным CNN, Дэвид Мартелло сейчас живет в американском Оклахома-Сити и добирался до Миннеаполиса 12 часов. Там он поставил рояль посреди улицы, где собрались протестующие, и начал играть, быстро собрав большую аудиторию.

"Музыка - идеальное средство для восстановления мира, я думаю", - говорит странствующий пианист.

Также он позволил поиграть на своем инструменте и музыкантам из числа зрителей.

Дэвид Мартелло известен тем, что в 2016 году дал уличный концерт в Далласе в память о пяти убитых в перестрелке полицейских. Он выступал в Париже в 2015 году после терактов в офисах французского сатирического журнала Charlie Hebdo и ноябрьских терактов, в результате которых погибли 130 человек и 494 получили ранения. Также Мартелло играл в Стамбульском парке Гези во время демонстраций в 2013 году.

В Киеве и Донецке Мартелло дал концерт в апреле 2014 года.

Напомним, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.

С умершим Джорждем Флойдом, который при жизни многократно имел проблемы с законом, в США прощались почти с президентскими почестями.

Также мы сообщали, что "Черный майдан" в США обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране.