В Польше полиция объявила в экстренный розыск трех украинок-заробитчанок, которые сбежали с обсервации. ЧП произошло в городе Пшемент (Великопольское воеводство).

Наши дамы работали здесь на одном из предприятий, и должны были пройти обсервацию, после того, как стало известно, что у одной из их соседок по квартире был обнаружен коронавирус.

Однако наши землячки пустились в бега, как передает городская газета Dziennik.

"Это крайне безответственное поведение, потому что вполне вероятно, что они также заражены. Нарушение правил карантина может привести к тюремному заключению на срок от шести до восьми лет", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

Напомним, "Страна" сообщала, что по данным на 12 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 29 753 человек.